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Пуск модуля МКС "Наука" намечен на июль - Роскосмос

18:25 02.04.2021 Источник: Интерфакс

Пуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции пройдет в июле, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"У нас готовится к запуску новый модуль, многоцелевой лабораторный модуль, который сейчас уже находится на полигоне, на космодроме "Байконур". Планируется к запуску в июле месяце, если все будет идти нормально", - сказал Крикалев.

Запуск модуля запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль. В марте Рогозин сообщал, что точная дата запуска будет определена в апреле.

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