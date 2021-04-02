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Зеленский и Байден 50 минут говорили по телефону

18:30 02.04.2021 Источник: Интерфакс

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что президент США Джо Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ.

"Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут", - сообщил Ермак агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

Глава Офиса президента также отметил, что Зеленский в ходе беседы пригласил президента США принять участие в саммите "Крымской платформы".

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