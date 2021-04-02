Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности за февраль, 2021

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 102,1 тыс. детей родились в России в феврале 2021 года, это на 5,8 меньше показателей аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу. Относительно января 2021 года, когда в стране родились 106,6 тыс. детей, снижение составило 4,2%.

Число умерших от коронавирусной инфекции в России снизилось в России на 37,7% в феврале 2021 года по сравнению с январем. При этом в 14 171 случае вирус подтвержден как основная причина смерти, а в 2 405 он предполагается.

Отмечается, что в 1 954 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, но не стал прямой его причиной, а в 5 839 случаях, несмотря на наличие ковида, он не оказал никакого влияния на смерть.

Число умерших в России в феврале 2021 года на 20,6% превысило показатели февраля 2020 года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата. По его информации, за месяц в стране зарегистрировали 172 672 смерти. Это на 21,4% меньше, чем в январе, когда в России умерли 219 769 человек.