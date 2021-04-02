Численность населения в России будет снижаться несколько лет - Голикова
19:45 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность населения России будет снижаться в ближайшие несколько лет в силу объективных демографических трендов, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день одним из важнейших факторов развития страны являются демографические вызовы. В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению", - сообщила она по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография"
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