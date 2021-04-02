Руководство ЕС "косвенно вынуждает" Чехию купить в России "Спутник V"
21:32 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не может обеспечить Чехию вакцинами против коронавируса и тем самым "косвенно вынуждает" власти республики начать переговоры с Россией о покупке препарата "Спутник V" без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Андрей Бабиш местному сетевому изданию "Список".
"Косвенно [ЕС] нас к этому [покупке российской вакцины] вынуждает, - сказал премьер. - Не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит [для своей страны] миллион доз "Спутника V" <...>. Мы [Чехия], наоборот, говорили, что хотим, главное, получить одобренные [ЕМА] вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит".
Бабиш ранее в пятницу заявил, что в ЕС на практике отсутствует солидарность при распределении вакцин от коронавируса.
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