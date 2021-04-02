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Администрация Байдена сняла санкции с Международного уголовного суда

22:38 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая администрация США приняла решение отменить односторонние американские санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены прежним правительством в Вашингтоне во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Согласно ему, ранее в пятницу нынешний хозяин Белого дома Джо Байден одобрил аннулирование президентского указа, предусматривавшего применение упомянутых рестрикций. Это означает прекращение использования "экономических санкций и визовых ограничений" в отношении МУС, поясняет шеф американской дипломатии.

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