В двух крупнейших грододах Молдавии введен комендантский час
09:00 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на выход из дома в ночное время начал действовать в Кишиневе, а также во втором по величине молдавском городе Бельцы. Это и ряд других ограничений, введенных Комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне ухудшения эпидемической обстановки, будут действовать до 30 мая.
Как говорится в документе, в двух крупнейших городах будет запрещено находиться на улице в период с 23:00 до 05:00 часов. Исключения сделали для тех, кто в этот период оказался в пути в связи расписанием самолетов и поездов, а также исполняющих свои профессиональные обязанности или нуждающихся в помощи врача. За соблюдением этого и других ограничений в период чрезвычайного положения будут следить военные.
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