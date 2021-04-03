0
0
18
НОВОСТИ

Около сотни украинских таможенников отстранены от работы

09:15 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) сообщила об отстранении более 100 ее сотрудников от выполнения должностных обязанностей после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

"Беспрецедентные меры по борьбе с коррупцией на таможне: более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей после заседания СНБО на основании письма управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - отмечается в сообщении ведомства в "Фейсбуке" в пятницу.

По данным ГТСУ, среди отстраненных - 17 руководителей таможен и таможенных постов. "Сейчас, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры касательно должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - добавили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 03.04.2021
В США от COVID-19 привит каждый пятый житель - власти
0
5
09:00 03.04.2021
В двух крупнейших грододах Молдавии введен комендантский час
0
23
22:38 02.04.2021
Администрация Байдена сняла санкции с Международного уголовного суда
0
658
21:32 02.04.2021
Руководство ЕС "косвенно вынуждает" Чехию купить в России "Спутник V"
0
798
21:05 02.04.2021
Запрет на ввоз газетной бумаги из России Украина решила не вводить
0
682
20:10 02.04.2021
Президент Зеленский: Наша армия способна дать отпор кому угодно...
0
827
19:45 02.04.2021
Численность населения в России будет снижаться несколько лет - Голикова
0
937
19:15 02.04.2021
Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности за февраль, 2021
0
819
18:30 02.04.2021
Зеленский и Байден 50 минут говорили по телефону
0
820
18:30 02.04.2021
Уровень избыточной смертности в США поставил рекорд
0
797

Возврат к списку