Около сотни украинских таможенников отстранены от работы

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) сообщила об отстранении более 100 ее сотрудников от выполнения должностных обязанностей после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

"Беспрецедентные меры по борьбе с коррупцией на таможне: более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей после заседания СНБО на основании письма управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - отмечается в сообщении ведомства в "Фейсбуке" в пятницу.

По данным ГТСУ, среди отстраненных - 17 руководителей таможен и таможенных постов. "Сейчас, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры касательно должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - добавили в ведомстве.