В США от COVID-19 привит каждый пятый житель - власти

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson. Об этом сообщила в пятницу руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на проходившем по видеосвязи брифинге для иностранной прессы.

"Сейчас у нас полную вакцинацию прошел каждый пятый американец. Но мы прекрасно понимаем, что это пандемия и мы должны работать вместе [с другими странами]", - отметила она, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса. По данным газеты "Вашингтон пост", на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.