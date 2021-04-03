В США от COVID-19 привит каждый пятый житель - власти
09:30 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson. Об этом сообщила в пятницу руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на проходившем по видеосвязи брифинге для иностранной прессы.
"Сейчас у нас полную вакцинацию прошел каждый пятый американец. Но мы прекрасно понимаем, что это пандемия и мы должны работать вместе [с другими странами]", - отметила она, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса. По данным газеты "Вашингтон пост", на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.
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