0
0
0
НОВОСТИ

В США от COVID-19 привит каждый пятый житель - власти

09:30 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson. Об этом сообщила в пятницу руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на проходившем по видеосвязи брифинге для иностранной прессы.

"Сейчас у нас полную вакцинацию прошел каждый пятый американец. Но мы прекрасно понимаем, что это пандемия и мы должны работать вместе [с другими странами]", - отметила она, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса. По данным газеты "Вашингтон пост", на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:15 03.04.2021
Около сотни украинских таможенников отстранены от работы
0
19
09:00 03.04.2021
В двух крупнейших грододах Молдавии введен комендантский час
0
23
22:38 02.04.2021
Администрация Байдена сняла санкции с Международного уголовного суда
0
658
21:32 02.04.2021
Руководство ЕС "косвенно вынуждает" Чехию купить в России "Спутник V"
0
798
21:05 02.04.2021
Запрет на ввоз газетной бумаги из России Украина решила не вводить
0
682
20:10 02.04.2021
Президент Зеленский: Наша армия способна дать отпор кому угодно...
0
827
19:45 02.04.2021
Численность населения в России будет снижаться несколько лет - Голикова
0
937
19:15 02.04.2021
Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности за февраль, 2021
0
819
18:30 02.04.2021
Зеленский и Байден 50 минут говорили по телефону
0
820
18:30 02.04.2021
Уровень избыточной смертности в США поставил рекорд
0
797

Возврат к списку