Полиция предупреждает о всплеске активности мошенников в сфере продаж билетов на досуговые мероприятия

09:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция предупредила о всплеске мошенничества при покупке билетов на культурные и досуговые мероприятия на сайтах в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"При совершении покупок на сайтах с билетами культурных и досуговых мероприятий будьте осторожны - зафиксированы случаи мошенничества", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в полиции, потенциальных жертв на незнакомые сайты, в названии которых фигурирует тематика театров, кинотеатров и других культурных и досуговых центров, мошенники заманивают низкими ценами. Доверчивые москвичи и гости столицы, заинтересовавшись рекламой развлекательных услуг или билетов на мероприятия, заполняют электронные формы. В них они указывают все данные по картам, оплачивают билет, но так и не получают его.