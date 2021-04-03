Число умерших от COVID-19 в мире приближается к трем миллионам
10:02 03.04.2021 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 130 млн 260 тыс. 529, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 838 тыс. 162, выздоровели около 104 млн человек. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
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