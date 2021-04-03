Роскомнадзор определил, как должны выглядеть журналисты на митингах
10:10 03.04.2021 Источник: РБК
«Отличительный знак (признак) представителя средств массовой информации, присутствующего на массовом мероприятии состоит из бейджа и специального жилета журналиста», — говорится в документе.
Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На ней должны быть размещены идентификационные данные журналиста, в том числе фотография, ФИО, наименование СМИ, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия. Надпись «Пресса» должна быть размещена в верхней части бейджа и при этом должна занимать не менее 5% площади.
Специальный жилет должен быть изготовлен из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов, что обеспечит видимость журналиста в дневное и ночное время. Жилеты должны быть исключительно неонового зеленого цвета. На них должна располагаться надпись «Пресса» в черном цвете.
«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.
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