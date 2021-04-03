Сбер опроверг прогноз о предстоящей в апреле третьей волне COVID-19
10:23 03.04.2021
В Сбере опровергли сообщения СМИ, содержащие прогноз, что России к середине апреля предстоит третья волна COVID-19, основанный на данных «Сбериндекса». «Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «СберИндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», - сообщили в Сбере.
Напомним, расчеты «Сбериндекса» основаны на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR, учитывающую наблюдаемую динамку распространения эпидемии, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и некоторые другие параметров эпидемии.
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