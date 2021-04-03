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НОВОСТИ

Правительство России одобрило соглашение по сотрудничеству с США в космосе

11:30 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил предложение о продлении до конца 2030 года соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении.

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