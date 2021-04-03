Анатолий Вассерман: Академия будет развиваться с учетом мнения пользователей

12:49

Анатолий Вассерман и его волонтеры пытаются

понять потребности пользователей академии.

Фото Валентины Кареловой

Волонтеры образовательной платформы «Академии Вассермана» опрашивают жителей Москвы, чтобы понять, какие материалы для саморазвития им нужны. По словам самого Анатолия Вассермана, у него есть желание понять, чем может быть полезна для горожан его академия. «Общий замысел есть. В первую очередь, это материалы для саморазвития и самосовершенствования, опирающиеся на опыт интеллектуальных игр. Естественно, не только мой. Сейчас мы развиваем проект с учетом того, чего ждут от академии люди с неигровым опытом», - заявил Вассерман.

Напомним, образовательная интернет-платформа «Академия Вассермана» стартовала в конце марта, она предоставляет онлайн-материалы для самообразования всем, желает эффективнее использовать свои знания. Ресурс предлагает пользователям обучающие материалы, тесты, семинары, лекции и многое другое. По словам Вассермана, ресурс будет постоянно дополняться и пока на нем размещена только малая часть запланированных к публикации материалов.