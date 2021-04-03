Анатолий Вассерман: Академия будет развиваться с учетом мнения пользователей
12:49 03.04.2021
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Анатолий Вассерман и его волонтеры пытаются
понять потребности пользователей академии.
Фото Валентины Кареловой
Напомним, образовательная интернет-платформа «Академия Вассермана» стартовала в конце марта, она предоставляет онлайн-материалы для самообразования всем, желает эффективнее использовать свои знания. Ресурс предлагает пользователям обучающие материалы, тесты, семинары, лекции и многое другое. По словам Вассермана, ресурс будет постоянно дополняться и пока на нем размещена только малая часть запланированных к публикации материалов.
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