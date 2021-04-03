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Тихоокеанский флот провел в Японском море учения со срельбами

12:00 03.04.2021 Источник: Интерфакс

Российские военные корабли провели учения с боевыми стрельбами в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в субботу.

"Новейший тральщик ТОФ "Яков Баляев", который принят в состав флота в декабре прошлого года, и корвет "Совершенный" в рамках учения по организации противовоздушной обороны, применили артиллерийские установки для поражения воздушных целей, сбрасываемых на парашюте", - говорится в сообщении флота.

По словам военных, действия корвета и тральщика обеспечивал противолодочный самолёт Ил-38. "Еще одной задачей, которую успешно решил тральщик, стало уничтожение артиллерийским огнем макета морской плавающей мины", - сообщил флот.

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