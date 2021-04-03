0
0
75
НОВОСТИ

Минобороны Германии: ФРГ находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией

14:35 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что из-за действий России "растут вызовы" для европейского региона. Такое мнение она выразила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Эр-эн-дэ.

По ее словам, Германия должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы "сделать услугу США". "Вызовы растут - с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России", - утверждала она.

По ее версии, "ФРГ не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией".

Крамп-Карренбауэр не привела примеров или каких-либо подтверждений своей точки зрения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 03.04.2021
На маневрах Cossack mace военные Украины и НАТО будут учиться отражать наступление "условной страны-агрессора"
0
139
12:49 03.04.2021
Анатолий Вассерман: Академия будет развиваться с учетом мнения пользователей
0
255
12:00 03.04.2021
Тихоокеанский флот провел в Японском море учения со срельбами
0
268
11:30 03.04.2021
Правительство России одобрило соглашение по сотрудничеству с США в космосе
0
336
11:06 03.04.2021
Запасов нефти и газа России хватит почти на 60 лет - глава Роснедр
0
382
10:23 03.04.2021
Сбер опроверг прогноз о предстоящей в апреле третьей волне COVID-19
0
399
10:10 03.04.2021
Роскомнадзор определил, как должны выглядеть журналисты на митингах
0
406
10:02 03.04.2021
Число умерших от COVID-19 в мире приближается к трем миллионам
0
349
09:54 03.04.2021
Полиция предупреждает о всплеске активности мошенников в сфере продаж билетов на досуговые мероприятия
0
362
09:30 03.04.2021
В США от COVID-19 привит каждый пятый житель - власти
0
349

Возврат к списку