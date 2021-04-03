Минобороны Германии: ФРГ находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что из-за действий России "растут вызовы" для европейского региона. Такое мнение она выразила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Эр-эн-дэ.

По ее словам, Германия должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы "сделать услугу США". "Вызовы растут - с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России", - утверждала она.

По ее версии, "ФРГ не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией".

Крамп-Карренбауэр не привела примеров или каких-либо подтверждений своей точки зрения.