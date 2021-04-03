На маневрах Cossack mace военные Украины и НАТО будут учиться отражать наступление "условной страны-агрессора"

15:00 Источник: Интерфакс

В украинско-британских командно-штабных учениях "Cossack mace - 2021" (Козак Мейс) примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в том числе представители не менее пяти государств-членов НАТО, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Николаевской области завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск "Cossack Mace - 2021", которые состоятся через несколько месяцев", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

В целом в "Cossack mace - 2021", к проведению которого планируется привлечь представителей не менее пяти государств - членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1000 военнослужащих.

"Оперативно-стратегический фон учения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора", - рассказали в Генштабе.