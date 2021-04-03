Таможня пресекла ввоз партии гашиша через латвийскую границу

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг гашиша. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Бурачки" (Псковская область) пресекли российские таможенники. Спецоперацию провели сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметили в пресс-службе.