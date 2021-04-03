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Посол Украины в США рассказала, что мешает личной встрече президентов двух стран

20:00 03.04.2021 Источник: Интерфакс

Украинские дипломаты и офис президента работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала Маркарова в субботнем интервью изданию "Радио Свобода" (в РФ признано СМИ - иностранным агентом).

По ее словам, проведению личной встречи президентов препятствует, в частности, коронавирусная пандемия.

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