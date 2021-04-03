Личные данные почти 500 млн пользователей Facebook попали к хакерам -СМИ

20:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личные данные более 533 млн пользователей социальной сети "Фейсбук" были выложены на хакерском форуме. Об этом в субботу сообщил портал "Бизнес инсайдер".

По его сведениям, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей в Великобритании и 6 млн жителей Индии. На форум были выложены полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера и в некоторых случаях адреса электронной почты.