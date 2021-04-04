Из-за угрозы разлива химикатов в округе штата Флорида объявлен режим ЧП - губернатор
09:40 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления", - написал Десантис в "Твиттере".
По сведениям телеканала Эй-би-си, речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия. Если в резервуаре образуется большая брешь, то в залив Тампа может вылиться порядка 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это чревато опасной для экологии ситуацией.
В настоящее время власти отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.
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