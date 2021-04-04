Из-за угрозы разлива химикатов в округе штата Флорида объявлен режим ЧП - губернатор

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайного положения введен в округе Манати американского штата Флорида ввиду угрозы прорыва резервуара с химикатами. Об этом сообщил в среду губернатор штата Рон Десантис.



"Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления", - написал Десантис в "Твиттере".



По сведениям телеканала Эй-би-си, речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия. Если в резервуаре образуется большая брешь, то в залив Тампа может вылиться порядка 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это чревато опасной для экологии ситуацией.



В настоящее время власти отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.



