Летевший из Токио во Франкфурт самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.



"Боинг-787". Факт посадки был, посадка считалась аварийной", - сказал собеседник агентства, не уточнив число пассажиров на борту и причину посадки.



В результате происшествия никто не пострадал.



All Nippon Airways - японская авиакомпания со штаб- квартирой в Токио.



