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Летевший из Токио во Франкфурт самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

09:30 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Боинг-787". Факт посадки был, посадка считалась аварийной", - сказал собеседник агентства, не уточнив число пассажиров на борту и причину посадки.

В результате происшествия никто не пострадал.

All Nippon Airways - японская авиакомпания со штаб- квартирой в Токио.

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