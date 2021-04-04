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Из-за оползней и наводнений в Индонезии 20 человек погибли, 5 пропали - агентство

09:50 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 20 человек погибли, еще около пяти числятся пропавшими без вести в результате паводков и оползней, которые обрушились на восток Индонезии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.

По словам представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, удар стихии произошел в ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько строений были смыты, разрушен мост. Все пострадавшие госпитализированы.

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