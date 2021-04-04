На фоне обострения в Донбассе Франция и ФРГ поддержали суверенитет Украины
10:00 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, - гласит коммюнике. - Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к "прекращению препятствий свободе передвижения" ее участников.
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