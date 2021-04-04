Вашингтон поддерживает короля Иордании, считая его "ключевым партнером" США - Госдеп

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон считает короля Иордании Абдаллу II "ключевым партнером" Соединенных Штатов и в полной мере поддерживает его. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Госдепартаменте США.



"Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла II - ключевой партнер США, он пользуется полной нашей поддержкой", - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.



Ранее иорданское агентство Петра сообщило об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы. В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".



В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" сообщал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашний арест был помещен в своем дворце бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Кроме того, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен, которые подозреваются в участии в заговоре.



Позднее агентство Петра сообщило, что генштаб королевских вооруженных сил Иордании опроверг сообщения о задержании бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна. При этом агентство со ссылкой на заявление начальника генштаба генерал-майора Юсефа аль-Хунейти отметило, что "принцу Хамзе направлен призыв не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве".



