Вашингтон поддерживает короля Иордании, считая его "ключевым партнером" США - Госдеп
10:10 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла II - ключевой партнер США, он пользуется полной нашей поддержкой", - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Ранее иорданское агентство Петра сообщило об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы. В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".
В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" сообщал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашний арест был помещен в своем дворце бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Кроме того, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен, которые подозреваются в участии в заговоре.
Позднее агентство Петра сообщило, что генштаб королевских вооруженных сил Иордании опроверг сообщения о задержании бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна. При этом агентство со ссылкой на заявление начальника генштаба генерал-майора Юсефа аль-Хунейти отметило, что "принцу Хамзе направлен призыв не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве".
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