Вассерман предложил москвичам отправиться на необитаемый остров в его жилетке

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На спортплощадке центра «Юность» в субботу прошли семейно-командные эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!», в которых участвовали более 30 семей из Северного Измайлова. Спортивный праздник поддержал эрудит, участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман.

«Здорово, что родители и дети вместе проводят выходной день, - считает Васерман. - Спортивных мероприятий сейчас проходит достаточно, а вот таких, которые бы в себе сочетали, не только физические упражнения, но и умственные - практически нет. Надеюсь, что наш первый опыт будет удачным. Главное помнить, что самая главная победа - это победа над самим собой». Эрудит предложил участникам стартов отправиться на необитаемый остров в его жилетке, причем, чтобы выжить в сложных условиях, они могли наполнить многочисленные карманы разными полезными вещами.

По словам руководителя семейно-досугового образования «Мы вместе» Александра Бекасова, впервые эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!» были проведены в 2018 году и теперь их стараются проводить не реже одного раза в месяц. «Участников делим на четыре возвратные категории в зависимости от возраста ребенка. Победителей награждаем ценными призами, однако без подарков никто не уходит», – отметил Бекасов. Как отмечают в «Юности», победителями в конкурсе «Жилетка Вассермана» в своих категориях стали семьи Довлатовых, Егоровых, Цветковых и Бадаловых.