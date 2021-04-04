0
0
26
НОВОСТИ

Вассерман предложил москвичам отправиться на необитаемый остров в его жилетке

09:52 04.04.2021

На спортплощадке центра «Юность» в субботу прошли семейно-командные эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!», в которых участвовали более 30 семей из Северного Измайлова. Спортивный праздник поддержал эрудит, участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман.

«Здорово, что родители и дети вместе проводят выходной день, - считает Васерман. - Спортивных мероприятий сейчас проходит достаточно, а вот таких, которые бы в себе сочетали, не только физические упражнения, но и умственные - практически нет. Надеюсь, что наш первый опыт будет удачным. Главное помнить, что самая главная победа - это победа над самим собой». Эрудит предложил участникам стартов отправиться на необитаемый остров в его жилетке, причем, чтобы выжить в сложных условиях, они могли наполнить многочисленные карманы разными полезными вещами.

По словам руководителя семейно-досугового образования «Мы вместе» Александра Бекасова, впервые эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!» были проведены в 2018 году и теперь их стараются проводить не реже одного раза в месяц. «Участников делим на четыре возвратные категории в зависимости от возраста ребенка. Победителей награждаем ценными призами, однако без подарков никто не уходит», – отметил Бекасов. Как отмечают в «Юности», победителями в конкурсе «Жилетка Вассермана» в своих категориях стали семьи Довлатовых, Егоровых, Цветковых и Бадаловых.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 04.04.2021
На фоне обострения в Донбассе Франция и ФРГ поддержали суверенитет Украины
0
19
09:50 04.04.2021
Из-за оползней и наводнений в Индонезии 20 человек погибли, 5 пропали - агентство
0
44
09:40 04.04.2021
Из-за угрозы разлива химикатов в округе штата Флорида объявлен режим ЧП - губернатор
0
66
09:30 04.04.2021
Летевший из Токио во Франкфурт самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
0
65
20:26 03.04.2021
Личные данные почти 500 млн пользователей Facebook попали к хакерам -СМИ
0
739
20:00 03.04.2021
Посол Украины в США рассказала, что мешает личной встрече президентов двух стран
0
890
18:42 03.04.2021
В Дагестане изъяли партию незаконной табачной продукции на 500 млн руб
0
778
17:12 03.04.2021
Таможня пресекла ввоз партии гашиша через латвийскую границу
0
793
15:00 03.04.2021
На маневрах Cossack mace военные Украины и НАТО будут учиться отражать наступление "условной страны-агрессора"
0
939
14:35 03.04.2021
Минобороны Германии: ФРГ находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией
0
1241

Возврат к списку