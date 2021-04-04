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Вакцинированным обещали в ФРГ привилегии при путешествиях и посещении магазинов - СМИ

11:10 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать, не соблюдая карантин. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд ам зонтаг".

"Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин", - сказал Шпан. По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.

Глава Минздрава сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на пятнадцатый день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на ковид и отсутствуют симптомы болезни.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.

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