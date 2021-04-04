После катастрофы на востоке Тайваня движение поездов возобновится 20 апреля
11:40 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изначально возобновление эксплуатации на аварийном участке планировалось к 8 апреля. Однако, по словам чиновника, было решено отложить это до 20 апреля в связи с необходимостью "тщательной проверки состояния путей" после ликвидации последствий крушения.
В субботу спасатели приступили к операции по поэтапному разблокированию туннеля, где сошел с рельсов пассажирский поезд, что повлекло гибель 51 человека. Число раненых, по последним данным, возросло до 200. Большая часть искореженного состава застряла внутри узкого одностороннего туннеля, и на извлечение оттуда деформированных вагонов может потребоваться несколько дней.
Восьмивагонный Taroko Express ("Тароко-экспресс") - один из самых современных поездов, способный развивать скорость до 130 км/ч, - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в туннель в уезде Хуалянь. Он направлялся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известное живописными видами на холмы и океан. Согласно уточненным данным, в составе находились 494 пассажира и четыре сотрудника железнодорожной компании.
Состав столкнулся с автокраном: водитель припарковал его выше на склоне горы, но, возможно, не поставил на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство съехало вниз и остановилось на путях при въезде в туннель. Поезд врезался в грузовик, несколько вагонов деформировались от столкновения и ударов о стены туннеля. Водитель автокрана был задержан, однако затем его отпустили под залог. Следствие проверяет версию о возможной неисправности ручного тормоза автокрана.
В субботу глава тайваньской администрации Цай Инвэнь прибыла в уезд Хуалянь и навестила пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов (185 тыс. долларов США). Ведется сбор пожертвований на эти цели.
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