После катастрофы на востоке Тайваня движение поездов возобновится 20 апреля

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на востоке Тайваня на ветке, где в пятницу произошла крупная железнодорожная катастрофа, сможет возобновиться не ранее 20 апреля. Об этом сообщило в воскресенье центральное информационное агентство острова, ссылаясь на заместителя главы транспортного ведомства Ван Гоцая.



Изначально возобновление эксплуатации на аварийном участке планировалось к 8 апреля. Однако, по словам чиновника, было решено отложить это до 20 апреля в связи с необходимостью "тщательной проверки состояния путей" после ликвидации последствий крушения.



В субботу спасатели приступили к операции по поэтапному разблокированию туннеля, где сошел с рельсов пассажирский поезд, что повлекло гибель 51 человека. Число раненых, по последним данным, возросло до 200. Большая часть искореженного состава застряла внутри узкого одностороннего туннеля, и на извлечение оттуда деформированных вагонов может потребоваться несколько дней.



Восьмивагонный Taroko Express ("Тароко-экспресс") - один из самых современных поездов, способный развивать скорость до 130 км/ч, - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в туннель в уезде Хуалянь. Он направлялся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известное живописными видами на холмы и океан. Согласно уточненным данным, в составе находились 494 пассажира и четыре сотрудника железнодорожной компании.



Состав столкнулся с автокраном: водитель припарковал его выше на склоне горы, но, возможно, не поставил на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство съехало вниз и остановилось на путях при въезде в туннель. Поезд врезался в грузовик, несколько вагонов деформировались от столкновения и ударов о стены туннеля. Водитель автокрана был задержан, однако затем его отпустили под залог. Следствие проверяет версию о возможной неисправности ручного тормоза автокрана.



В субботу глава тайваньской администрации Цай Инвэнь прибыла в уезд Хуалянь и навестила пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов (185 тыс. долларов США). Ведется сбор пожертвований на эти цели.



