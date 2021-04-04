Премьер Болгарии назвал проводящиеся в стране выборы самыми дорогими в истории

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что проводящиеся в стране парламентские выборы являются самыми дорогими в истории. Такое заявление глава правительства сделал в воскресенье, после того как принял участие в голосовании.



"Благодарю всех, кто занимался организацией выборов, проделана огромная работа. Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около 25 млн евро) ушли на вакцины (для обеспечения безопасности выборов в условиях пандемии в стране была проведена массовая вакцинация всех граждан, задействованных в организации голосования, - прим. ТАСС), 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов (около 75 млн евро)", - сказал премьер-министр.



Говоря о парламентских выборах, Борисов подчеркнул, что "всегда соглашался с мнением народа, высказанным во время голосования", а его партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) провела "самую толерантную предвыборную кампанию".



