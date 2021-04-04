0
0
115
НОВОСТИ

Премьер Болгарии назвал проводящиеся в стране выборы самыми дорогими в истории

12:10 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что проводящиеся в стране парламентские выборы являются самыми дорогими в истории. Такое заявление глава правительства сделал в воскресенье, после того как принял участие в голосовании.

"Благодарю всех, кто занимался организацией выборов, проделана огромная работа. Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около 25 млн евро) ушли на вакцины (для обеспечения безопасности выборов в условиях пандемии в стране была проведена массовая вакцинация всех граждан, задействованных в организации голосования, - прим. ТАСС), 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов (около 75 млн евро)", - сказал премьер-министр.

Говоря о парламентских выборах, Борисов подчеркнул, что "всегда соглашался с мнением народа, высказанным во время голосования", а его партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) провела "самую толерантную предвыборную кампанию".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 04.04.2021
Рейсы Санкт-Петербурга - Риги из аэропорта Пулково возобновлены
0
21
13:00 04.04.2021
Президент Болгарии проголосовал за свободную, справедливую и процветающую страну
0
45
12:40 04.04.2021
Вероятность заражения коронавирусом снижает вдвое вакцинация "Спутником лайт" - Гинцбург
0
88
11:50 04.04.2021
В Ливию доставлена первая партия вакцины "Спутник V"
0
164
11:40 04.04.2021
После катастрофы на востоке Тайваня движение поездов возобновится 20 апреля
0
179
11:10 04.04.2021
Вакцинированным обещали в ФРГ привилегии при путешествиях и посещении магазинов - СМИ
0
210
10:10 04.04.2021
Вашингтон поддерживает короля Иордании, считая его "ключевым партнером" США - Госдеп
0
247
10:00 04.04.2021
На фоне обострения в Донбассе Франция и ФРГ поддержали суверенитет Украины
0
265
09:52 04.04.2021
Вассерман предложил москвичам отправиться на необитаемый остров в его жилетке
0
294
09:50 04.04.2021
Из-за оползней и наводнений в Индонезии 20 человек погибли, 5 пропали - агентство
0
227

Возврат к списку