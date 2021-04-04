Премьер Болгарии назвал проводящиеся в стране выборы самыми дорогими в истории
12:10 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Благодарю всех, кто занимался организацией выборов, проделана огромная работа. Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около 25 млн евро) ушли на вакцины (для обеспечения безопасности выборов в условиях пандемии в стране была проведена массовая вакцинация всех граждан, задействованных в организации голосования, - прим. ТАСС), 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов (около 75 млн евро)", - сказал премьер-министр.
Говоря о парламентских выборах, Борисов подчеркнул, что "всегда соглашался с мнением народа, высказанным во время голосования", а его партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) провела "самую толерантную предвыборную кампанию".
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