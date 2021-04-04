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Вероятность заражения коронавирусом снижает вдвое вакцинация "Спутником лайт" - Гинцбург

12:40 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование препарата "Спутник лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в воскресенье директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"Есть вариант "лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", - сказал он.

29 марта Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Это облегченный вариант препарата "Спутник V", который состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.

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