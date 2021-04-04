Президент Болгарии проголосовал за свободную, справедливую и процветающую страну
13:00 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Голосовал за свободную, справедливую и процветающую Болгарию. Голосовал против распада государственности, беззакония и коррупции. Хоть и трудно, но болгары сейчас берут свое будущее в свои руки, и эти выборы - первый шаг к нормальной Болгарии, к восстановлению законов и правил, к осознанию силы коллективного действия и восстановлению огромного потенциала, который несет наш народ", - сказал президент республики журналистам.
Радев призвал всех граждан страны принять участие в голосовании, предупредив, что в противном случае "история может отправить страну на переэкзаменовку по демократии". Он подчеркнул, что ждет от выборов формирования стабильного и легитимного парламента.
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