Президент Болгарии проголосовал за свободную, справедливую и процветающую страну

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Болгарии Румен Радев в воскресенье принял участие в голосовании на выборах депутатов 45-го Народного собрания (парламента) страны в болгарской столице. Комментируя ход выборов, он подчеркнул, что "голосовал против распада государственности".



"Голосовал за свободную, справедливую и процветающую Болгарию. Голосовал против распада государственности, беззакония и коррупции. Хоть и трудно, но болгары сейчас берут свое будущее в свои руки, и эти выборы - первый шаг к нормальной Болгарии, к восстановлению законов и правил, к осознанию силы коллективного действия и восстановлению огромного потенциала, который несет наш народ", - сказал президент республики журналистам.



Радев призвал всех граждан страны принять участие в голосовании, предупредив, что в противном случае "история может отправить страну на переэкзаменовку по демократии". Он подчеркнул, что ждет от выборов формирования стабильного и легитимного парламента.



