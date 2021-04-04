Рейсы Санкт-Петербурга - Риги из аэропорта Пулково возобновлены
13:10 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании AirBaltic по маршруту Рига - Санкт-Петербург - Рига. <...> В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих", - говорится в сообщении.
В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В мае расписание рейсов может быть скорректировано.
В пресс-службе отметили, что до 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по важным причинам и рекомендовали пассажирам внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии.
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