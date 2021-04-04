Рейсы Санкт-Петербурга - Риги из аэропорта Пулково возобновлены

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прямое авиасообщение Санкт- Петербурга и Риги. Об этом сообщила пресс-служба управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".



"Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании AirBaltic по маршруту Рига - Санкт-Петербург - Рига. <...> В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих", - говорится в сообщении.



В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В мае расписание рейсов может быть скорректировано.



В пресс-службе отметили, что до 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по важным причинам и рекомендовали пассажирам внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии.



