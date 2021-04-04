Из-за отказала властей в приоритете вакцинации полиция Литвы готовит акцию протеста
14:00 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Терпению сотрудников полиции, которых в списке приоритетных категорий по вакцинации постоянно двигали вниз, пришел конец", - сказала она. По словам Сошчекене, полицейские планируют на следующей неделе провести акцию протеста перед зданием кабмина.
Представители охраны правопорядка считают, что прежде всего необходимо вакцинировать от коронавируса около 8 тыс. человек, работа которых носит контактный характер. "У здания правительства установим импровизированные блокпосты, а на полицейских машинах сделаем предупредительные надписи: "Осторожно, мы не вакцинированы", - рассказала о форме выражения протеста Сошчекене.
Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря прошлого года. Она проводится по категориям риска. В первую очередь прививки делались работникам системы здравоохранения, людям пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями.
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