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В связи с письмом в защиту конвенции Монтрё генпрокуратура Анкары начала расследование

14:25 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование в отношении 103 турецких отставных адмиралов, выразивших в открытом письме обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Эн-ти- ви.

Отмечается, что Генпрокуратура намерена установить, кто подготовил заявление и кто связан с данным письмом.

Подписавшиеся под письмом адмиралы заявили, что они "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров". "Конвенция Монтрё - основной документ безопасности причерноморских стран и конвенция, которая делает Черное море морем мира. Эта конвенция дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне", - уверены отставные военные. Они также считают, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента Турции Тайипа Эрдогана о разработке новой конституции.

Данное письмо уже подверг критике глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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