К новым конфронтационным мерам против России ЕС не готов - эксперт

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель не готов серьезно усиливать давление на Москву, антироссийские санкции со стороны Евросоюза остаются, по существу, символическими. Такое мнение выразил ТАСС в воскресенье программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.



"ЕС не готов к никаким новым конфронтационным мерам по отношению к РФ. Санкции как были исключительно символические после 2014 года, такими они и остаются", - сказал собеседник агентства.



По его словам, России в условиях обострения противоречий с ЕС необходимо проработать ответные действия, которые могли бы способствовать развитию ее экономики. Эксперт, в частности, напомнил, что запрет импорта сельскохозяйственной продукции из европейских стран в свое время стал важным фактором для развития российского аграрного сектора. "Сейчас вопрос в том, какие сектора экономики РФ могут выиграть от конфликта с ЕС, в чем мы можем ограничить и надавить на Европу для того, чтобы росла наша экономика, ее отдельные сектора, как это произошло с сельским хозяйством", - отметил аналитик.



При этом Бордачев не ожидает, что в перспективе ближайших лет Россия и Евросоюз будут искать какие-то подходы, чтобы наладить отношения, поскольку стороны попросту не видят в этом необходимости. "На уровне Москвы и Брюсселя говорить не о чем, у них нет оснований для продолжения политического диалога и нет для него содержания, - продолжил эксперт. - Есть понимание того, что отношения между Москвой и Брюсселем как таковые никому не нужны".



Бордачев пояснил, Евросоюз как организация не способен содействовать развитию отношений между Россией и отдельными европейскими государствами. Члены объединения в этом смысле отводят Брюсселю только те вопросы, которыми не хотят заниматься самостоятельно, а именно - вопросы политического диалога с Москвой. В сфере экономики у России налажены достаточно крепкие двусторонние связи с крупнейшими странами ЕС - Францией, Италией и Германией, которые регулярно инвестируют в российскую экономику. "Их инвестиции в Россию после событий 2014 года постоянно растут", - сказал эксперт и обратил внимание на продолжающееся строительство газопровода "Северный поток - 2".



Комментируя недавние высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России, специалист отметил, что тот последовательно занимает конфронтационную позицию в отношении Москвы, стараясь угодить ожиданиям политического истеблишмента в Европе и США. В этих целях Боррель уделяет основное внимание вопросам идеологии и ценностей вместо поиска сфер взаимного интереса. "Высказывания Борреля показывают, что он пытается апеллировать к идеологической риторике для того, чтобы соответствовать максимальному количеству ожиданий в европейских политических кругах и в США, а также говорить про некий ценностный конфликт, про некие идеологические расхождения, а не вопросы взаимных интересов и способности ЕС к нормальной ответственной дипломатии", - подчеркнул Бордачев.



