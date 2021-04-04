Увеличивая военные расходы, НАТО провоцирует гонку вооружений в мире - МИД РФ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы НАТО на оборону в 2020 году продолжили увеличиваться и выросли на 7,4%, такая политика Альянса провоцирует мировую гонку вооружений. Об этом в воскресенье заявили в МИД РФ в связи с 72-й годовщиной создания Североатлантического блока.



"В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" создана НАТО. Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли - на 7,4%. Такое вот "сохранение мира", - говорится в сообщении на странице российского дипведомства в "Твиттере".



Текст сообщения сопровождается инфографикой, в соответствии с которой в 2020 году расходы НАТО на оборону составили 1,09 трлн долларов, в то время как Россия потратила на эти цели только 0,05 трлн. "Такая политика НАТО ведет к эскалации глобальной гонки вооружений", - отметили на Смоленской площади. В материалах указывается, что в 2020 году мировые расходы на оборону выросли с 1,8 до 1,93 трлн долларов.



