По 200 млн доз вакцин в месяц будет ЕС сможет производить уже в сентябре - еврокомиссар
18:15 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У ЕС было в январе 14 млн доз, в феврале - 28 млн и 60 млн в марте", - напомнил еврокомиссар в интервью газете "Паризьен", размещенном на ее сайте в воскресенье. "В следующем квартале мы достигнем показателя в 100 млн доз в апреле, а также в мае и июне. Летом показатель будет равняться 120 млн, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 млн - то есть во втором полугодии у ЕС будет более 800 млн доз", - заверил Бретон.
"В настоящее время в биореакторах уже запущен процесс производства вакцин. Обычно до момента их полной готовности к расфасовке проходит 70-90 дней, то есть примерно три месяца. Это означает, что практически идет процесс производства тех вакцин, которые будут поставлены заказчикам во втором квартале этого года", - пояснил Бретон. Он подчеркнул, что теперь ЕС располагает точными сроками и перспективами - "от производства вакцин, их разлива и контрольной проверки до хранения".
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