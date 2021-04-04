По 200 млн доз вакцин в месяц будет ЕС сможет производить уже в сентябре - еврокомиссар

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что благодаря принятым мерам Евросоюз сможет начиная с сентября обеспечить производство 200 млн доз вакцин в месяц. Бретон находится с рабочей поездкой на востоке Франции, где он посещает предприятия, которые участвуют в выпуске вакцин от COVID-19.



"У ЕС было в январе 14 млн доз, в феврале - 28 млн и 60 млн в марте", - напомнил еврокомиссар в интервью газете "Паризьен", размещенном на ее сайте в воскресенье. "В следующем квартале мы достигнем показателя в 100 млн доз в апреле, а также в мае и июне. Летом показатель будет равняться 120 млн, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 млн - то есть во втором полугодии у ЕС будет более 800 млн доз", - заверил Бретон.



"В настоящее время в биореакторах уже запущен процесс производства вакцин. Обычно до момента их полной готовности к расфасовке проходит 70-90 дней, то есть примерно три месяца. Это означает, что практически идет процесс производства тех вакцин, которые будут поставлены заказчикам во втором квартале этого года", - пояснил Бретон. Он подчеркнул, что теперь ЕС располагает точными сроками и перспективами - "от производства вакцин, их разлива и контрольной проверки до хранения".



