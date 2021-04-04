На массовой акции против расширения полномочий полиции в Лондоне задержали 107 человек
19:40 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Причинами задержания послужили различные правонарушения: нарушение общественного порядка, в том числе с применением насилия, нападение на сотрудников полиции, нарушение законодательства, введенного для борьбы с коронавирусом. Среди задержанных была женщина, у которой было найдено не предназначенное для самообороны оружие", - отмечается в документе.
В Скотленд-Ярде подчеркнули, что большинство участников акции протеста, в которой были задействованы около 2 тыс. человек, соблюдали правила социального дистанцирования и следовали распоряжениям полицейских. При этом ближе к концу дня часть активистов попыталась спровоцировать столкновения с сотрудниками полиции. Десять правоохранителей получили незначительные травмы в стычках с агрессивно настроенными манифестантами. Власти королевства напоминают, что в связи с действующим в стране с 4 января карантином проведение массовых мероприятий, включая политические акции, по- прежнему запрещено.
Акции протеста против законопроекта, наделяющего полицию дополнительными полномочиями, в том числе для разгона демонстраций, прошли в субботу во многих городах Великобритании. В них приняли участие тысячи человек. В Бристоле субботняя акция стала уже пятой по счету. 21 марта проходившее в городе шествие противников законопроекта переросло в беспорядки, участники которых разбили окна полицейского участка и подожгли несколько служебных автомобилей. Несколько полицейских были госпитализированы с переломами.
НОВОСТИ
- 20:45 04.04.2021
- Новые санкции Киева против Севастополя объясняются завистью - депутат
- 20:35 04.04.2021
- Голосование на парламентских выборах в Болгарии завершилось
- 18:15 04.04.2021
- По 200 млн доз вакцин в месяц ЕС сможет производить уже в сентябре - еврокомиссар
- 17:20 04.04.2021
- В Россию для обучения могут вернуться студенты еще из шести стран - Минобрнауки
- 16:20 04.04.2021
- Увеличивая военные расходы, НАТО провоцирует гонку вооружений в мире - МИД РФ
- 15:45 04.04.2021
- Происходящее в Донбассе украинским политикам не сойдет с рук - Володин
- 15:25 04.04.2021
- К новым конфронтационным мерам против России ЕС не готов - эксперт
- 14:25 04.04.2021
- В связи с письмом в защиту конвенции Монтрё генпрокуратура Анкары начала расследование
- 14:00 04.04.2021
- Из-за отказала властей в приоритете вакцинации полиция Литвы готовит акцию протеста
- 13:10 04.04.2021
- Рейсы Санкт-Петербурга - Риги из аэропорта Пулково возобновлены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать