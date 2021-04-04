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Голосование на парламентских выборах в Болгарии завершилось

20:35 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на парламентских выборах завершилось в воскресенье в Болгарии. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в стране закрылись около 12 тыс. избирательных участков, а избиркомы приступили к подсчету голосов.

По уточненным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей к 17:00 достигла 40,18%, в голосовании приняли участие более 2,6 млн человек.

"Если сравнивать ситуацию с парламентскими выборами 2017 года, то активность на нынешних выборах к 17 часам была на порядка 2% ниже", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ЦИК Таня Цанева. Она сообщила, что ЦИК приняла решение оштрафовать два интернет-издания, которые на своих страницах в течение дня в нарушение закона публиковали данные экзитполов.

За 240 депутатских мест борются представители 22 партий и восьми коалиций.

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