Голосование на парламентских выборах в Болгарии завершилось
20:35 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По уточненным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей к 17:00 достигла 40,18%, в голосовании приняли участие более 2,6 млн человек.
"Если сравнивать ситуацию с парламентскими выборами 2017 года, то активность на нынешних выборах к 17 часам была на порядка 2% ниже", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ЦИК Таня Цанева. Она сообщила, что ЦИК приняла решение оштрафовать два интернет-издания, которые на своих страницах в течение дня в нарушение закона публиковали данные экзитполов.
За 240 депутатских мест борются представители 22 партий и восьми коалиций.
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