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Новые санкции Киева против Севастополя объясняются завистью - депутат

20:45 04.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти ввели санкции против предприятий Севастополя без видимых причин. Единственным объяснением этому может быть зависть Киева, так как до 2014 года промышленность полуострова погибала, а после воссоединения с РФ восстановлена и набирает обороты, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"В любой сфере, а в политике тем более, каждое действие должно иметь адекватную мотивацию. Предыдущие санкции, вводимые Украиной, худо-бедно имели хоть какое-то объяснение, хотя в первую очередь вредили экономики самой Украины - на наши предприятия они не оказывали никакого влияния. Последнее решение СНБО и указ Зеленского оставляют без ответа вопрос: почему именно эти предприятия?" - сказал Белик ТАСС в воскресенье. Он считает, что причина в "элементарной зависти".

"При Украине промышленность Севастополя и Крыма не развивалась. Россия же, напротив, систематически развивает заводы и промпредприятия как частные, так и с государственной формы собственности. Введенные санкции ярко демонстрируют отсутствие внятной мотивации у официального Киева. И повторюсь, никакие санкции, введенные против наших предприятий, не окажут реального влияния на их работу - усилия Украины тщетны", - подчеркнул депутат.

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