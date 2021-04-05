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Патриарх Кирилл дал протодиакону Кураеву время подумать и покаяться

08:10 05.04.2021 Источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, сообщил в воскресенье вечером официальный сайт Русской православной церкви.

Вместе с тем, согласно резолюции патриарха, решение об извержении протодиакона Кураева из сана вступит в силу после издания указа.

"На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время", - говорится в патриаршей резолюции.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года епархиальный суд усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки "хулы на церковь" и признал его подлежащим извержению из священного сана

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