В Гонконге в мае примут поправки к избирательному законодательству - источник
08:20 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Власти исходят из необходимости принять необходимые поправки к местному законодательству до конца следующего месяца, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику", - пояснил собеседник. Соответствующая законодательная работа в парламенте региона, по его словам, должна начаться "в середине апреля". Речь идет о том, чтобы утвердить поправки к порядка 20 нормативным актам, как основным, так и вспомогательным.
30 марта члены Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) единогласно проголосовали в Пекине в поддержку проекта реформы гонконгской избирательной системы. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". ПК ВСНП внес поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего теперь необходимо обеспечить внесение необходимых изменений в местное избирательное законодательство.
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