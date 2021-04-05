В Гонконге в мае примут поправки к избирательному законодательству - источник

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все инициированные Пекином поправки к избирательному законодательству Гонконга, как ожидается, будут приняты парламентом этого специального административного района КНР до конца мая. Об этом сообщил корр. ТАСС в понедельник источник в местной администрации.



"Власти исходят из необходимости принять необходимые поправки к местному законодательству до конца следующего месяца, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику", - пояснил собеседник. Соответствующая законодательная работа в парламенте региона, по его словам, должна начаться "в середине апреля". Речь идет о том, чтобы утвердить поправки к порядка 20 нормативным актам, как основным, так и вспомогательным.



30 марта члены Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) единогласно проголосовали в Пекине в поддержку проекта реформы гонконгской избирательной системы. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". ПК ВСНП внес поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего теперь необходимо обеспечить внесение необходимых изменений в местное избирательное законодательство.



