В РФ возможно появление альтернативы SWIFT, считают в МИДе
09:00 05.04.2021 Источник: РБК
Благодаря развитию технологий не исключено, что в России появится альтернативная международной SWIFT платежная система. Об этом сообщил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает «РИА Новости».
«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — указал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия должна отказаться от западных платежных систем и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах. РБК
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