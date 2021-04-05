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НОВОСТИ

В РФ возможно появление альтернативы SWIFT, считают в МИДе

09:00 05.04.2021 Источник: РБК

Благодаря развитию технологий не исключено, что в России появится альтернативная международной SWIFT платежная система. Об этом сообщил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает «РИА Новости».

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — указал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия должна отказаться от западных платежных систем и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах.  РБК

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