На Украине отметили постепенное сокращение транзита российского газа
09:05 05.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украине отметили постепенное сокращение транзита газа из России. С заявлением выступил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — написал он в Facebook.
Макогон счёл важным не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».
Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно действует до конца 2024 года. Общий объём транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключён на условиях «качай или плати». Это значит, что в случае недопоставок «Газпром» всё равно обязан оплачивать оговорённый объём.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтику. Работы были приостановлены зимой 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте из-за возможных санкций со стороны США. Говорит Москва
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