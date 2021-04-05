Железнодорожные войска России приступят к строительству второй ветки БАМа
09:32 05.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
Железнодорожные войска России 5 апреля начнут строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). На эту работу направят все 10 бригад, сообщил замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
«Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали»,— сказал господин Булгаков. Коммерсантъ
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