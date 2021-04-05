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НОВОСТИ

Просрочка граждан РФ по кредитам приблизилась к триллиону рублей

10:00 05.04.2021 Источник: Известия

Объем просроченной задолженности россиян по банковским кредитам на начало марта достиг 976,1 млрд рублей, увеличившись за год на 22%, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия».

Этот показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. В регуляторе заявили, что определенное ухудшение качества портфелей действительно произошло, но оно незначительное.

Опрошенные эксперты видят причины этого в сложном финансовом положении граждан из-за пандемии и прогнозируют по итогам 2021-го рост просрочки в среднем на 15%.

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