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НОВОСТИ

Названы регионы с наибольшим приростом населения

10:20 05.04.2021 Источник: Lenta.ru

Российским регионом с наибольшим приростом населения в этом году стал Севастополь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные соцопроса.

Севастополь назвали регионом с наибольшим приростом населения (16,8 процента), следом идет Ингушетия (5,6 процента), на третьем месте оказалась Ленинградская область (4,3 процента).

Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8 процента, Магаданская область (3,5 процента), Еврейская автономная область (3,4 процента).

В целом за 2018-2020 годы население России сократилось на 711 тысяч человек (0,5 процента).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предсказала, что численность населения России в ближайшие несколько лет будет снижаться. Продолжение сокращения численности связано с объективными демографическими трендами. Политик отметила, что перед государством стоит задача переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый прирост населения за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.  Lenta.Ru

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