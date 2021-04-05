LG перестанет производить мобильные телефоны
10:32 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южнокорейская корпорация LG Electronics в понедельник объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщило агентство Yonhap. По его данным, решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией.
Как отмечает агентство со ссылкой на источники, компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.
По информации Yonhap, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в прошлом году достигла $4,4 млрд.
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