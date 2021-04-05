Задержанный в Кисловодске предполагаемый террорист собирался устроить взрыв в полиции
11:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанный в Кисловодске сторонник террористических организаций 5 апреля планировал устроить взрыв в отделе полиции, в котором отмечался после освобождения из мест лишения свободы. Об этом сообщила знакомая задержанного на допросе, видео которого в понедельник распространил Центр общественных связей ФСБ.
"Я была в курсе. Он готовил террористический акт, покупая при этом оснащение для изготовления взрывных устройств. 5 апреля он собирался совершить теракт в отделе полиции, где он отмечается", - сказала девушка. Свидетельница уточнила, что мужчина хотел взорвать участок полиции и для этого сделал самодельные гранаты.
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